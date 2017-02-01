Миг между прошлым и будущим Высказался в рамках следующего круглого стола: Упомянутый в заголовке миг – это традиционная ежегодная пресс-конференция, на которой подводят итоги продаж машин прошедшего года и строят прогнозы на год наступивший. Услышав то и другое, трудно не поделиться новостями и не попытаться сделать собственные выводы Иван Владимиров главный редактор портала MotorPage.ru

Со временем некоторые весьма неплохие, по своей сути, модели из числа не самых популярных марок попросту выпадут из так называемой линейки выбора

Есть рекорд! Точнее, антирекорд. По итогам 2016 года российский автомобильный рынок продемонстрировал худшие за последние десять лет показатели. В нашей стране был продан 1 425 791 новый автомобиль. Это на 11% меньше, чем в прошлом году, и (так, чисто для справки) вдвое меньше, чем в благополучном 2012-м. Нам не удалось достигнуть даже уровня «кризисного» 2009 года, когда было реализовано 1 465 917 машин. Грустно. А ведь еще совсем недавно отечественный рынок штурмовал трехмиллионную отметку и имел реальный шанс обойти Германию, выйдя в итоге по объемам сбыта автомобилей на первое место в Старом Свете. Не сложилось, сейчас мы уже пятые – перед испанцами, но позади немцев, англичан, французов и итальянцев.

Результат, увы, закономерный, и в очередной раз обсуждать, почему так получилось, нет никакого смысла. Все уже сказано, написано и по полочкам разложено. Конечно, можно в очередной раз рассуждать о том, достигли ли мы дна кризиса или еще нет, но на итоговой конференции Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ) председатель Комитета автопроизводителей Йорг Шрайбер официально заявил, что снизу больше «стучаться» не будут. И даже пообещал какой-никакой рост в следующем году. Правда, достаточно скромный. Речь идет всего лишь примерно о 4%. Это, замечу, еще порядка 50 000–60 000 автомобилей к нынешнему показателю. Таким образом, в 2017-м мы можем выйти на отметку 2009 года. И то лишь в том случае, если все будет хорошо. Что именно? В первую очередь речь идет о «внешних факторах», а именно о цене на нефть и среднегодовом курсе рубля по отношению к ведущим мировым валютам. Если они останутся на нынешнем уровне, рынок пойдет в рост. А если нет?

Не знаю, лично мне такой повод для оптимизма кажется не слишком убедительным. Закладываться на стабильность априори нестабильных величин как-то не слишком дальновидно. Также не стоит особо рассчитывать и на так называемый отложенный спрос. Едва ли не большинство экспертов считают, что люди в силу различных обстоятельств долгое время откладывавшие покупку новой машины, рано или поздно ее все же купят. Мол, ездить-то на чем-то надо? Может, купят, а может, и нет. Тоже вилами на воде писано. Во-первых, будут ли деньги, во-вторых, появится ли уверенность в завтрашнем дне, чтобы позволить себе их потратить. И если первое еще у кого-то есть, то со вторым все куда хуже. К тому же фактор «отложенного спроса» обычно в большей мере влияет на самые бюджетные сегменты рынка и практически не затрагивает все остальные.

В общем, вы наверняка уже поняли, что «в целом по рынку» я настроен довольно пессимистично. Но у его отдельных игроков в новом году все будет относительно неплохо. Чтобы понять у кого, достаточно про-анализировать итоги прошедшего года по отдельным маркам: кто успешно продавал, тот и будет продавать дальше. Здесь потрясений, скорее всего, не предвидится.

Сейчас положительной динамикой на падающем рынке может похвастать от силы десяток брендов. Если выкинуть из нашей статистики тех, кто в позапрошлом году продал, к примеру, пять машин, а в этом аж целых 12, показав тем самым рост более чем на 100%, то оставшихся можно будет пересчитать по пальцам. Абсолютный рекордсмен по приросту – Lexus с 19%! Чуть меньше у Lifan (+15%). Очень неплохо прибавил в процентном выражении Cadillac – правда, при несопоставимых с лидерами рейтинга объемах. В плюсе год закончили ГАЗ (+9%) и Ford (+10%), подраз-деление коммерческих автомобилей марки Volkswagen (+12%) и Jaguar. Хотя у последнего в 2015-м тоже была крайне низкая «база», от которой довольно легко оттолкнуться. Сохранили свои рыночные позиции, балансируя около нуля, АвтоВАЗ и УАЗ, BMW и Skoda…

Не стоит недооценивать и те компании, результат которых отрицателен, но при этом не хуже среднерыночного, упавшего на 11%. Согласитесь, падать медленнее рынка – это практически то же самое, что расти по сравнению с конкурентами. А таких, надо сказать, набралось немало. Это Hyundai (-10%) и KIA (-9%), Renault (-3%) и Toyota (-4%), Volkswagen (-5%) и Mercedes-Benz (-11%), Porsche (-6%) и Chery (-4%). У всех этих марок, несмотря на падение продаж, рыночная доля уверенно идет вверх. И, по всей видимости, в следующем году тенденция продолжится.

И продолжится она, конечно же, за счет аутсайдеров, дела у которых, увы, будут идти все хуже и хуже. Попомните мое слово, со временем некоторые весьма неплохие, по своей сути, модели из числа не самых популярных марок попросту выпадут из так называемой линейки выбора. Люди, присматривающие себе новую машину, о них даже не вспомнят.

Пример? Пожалуйста! Помните, как еще несколько лет назад были популярны кроссоверы от Suzuki? Без Vitara (Grand Vitara) не обходился ни один обзор, ни один рейтинг компактных внедорожников. А где теперь те Suzuki? По итогам года спад продаж составил более 30%. Чуть лучше дела у другой «культовой» марки из нашего прошлого – Subaru. Когда-то она метила чуть ли не в премиум, гордо заявляя, что делает автомобили для тех, кто умеет и любит ездить. И это была чистая правда! А теперь – спад на 18%. Честно говоря, жаль...

Аналогичная ситуация у компании Infiniti, которая тоже делает отличные машины, но тоже так и не смогла занять свое место в «линейке выбора». Попросите кого угодно перечислить премиальные автомобильные марки – и вам обязательно назовут компании «большой немецкой тройки», Lexus и… все! Про Infiniti вряд ли кто вспомнит. Я уже не говорю про Acura, вообще ушедшую в прошлом году из России и потому ставшую одним из антилидеров рейтинга продаж (-77%). Хуже дела (пусть и на 1%) только у SsangYong, который тоже вроде бы сперва ушел, но сейчас вот опять вернулся.

Боюсь, в нынешнем году мы еще станем свидетелями не только возвращений, но и очередных уходов с рынка. Надеюсь, в основном это будут отдельные модели, а не марки в целом. Процесс уже идет. Буквально на днях российский офис Audi заявил, что прекращает продажи сразу пяти моделей. Еще от одной отказался Volkswagen… И это, повторяю, новости лишь первого месяца наступившего года!

Безусловно, свою роль в этом сыграла обязательная (с января наступившего года) установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на всех продаваемых в нашей стране новых машинах. По крайней мере, многие автопроизводители именно так и комментируют сокращение своего модельного ряда (и сама установка денег стоит, и сопутствующие ей тесты). Но давайте не будем путать причину со следствием: если какая то модель изначально продается неважно, то и нет никакого смысла устанавливать на нее эту систему и, соответственно, тратить деньги на обязательную сертификацию.

Однако вернемся к нашим умеренно оптимистичным прогнозам. Если в нынешнем году рост рынка новых автомобилей и наметится, то, исходя из всего вышеизложенного, он будет происходить на фоне существенного сокращения выбора. Где-то я наткнулся на цифру, что, согласно данным статистики, за прошедшие два-три года российский рынок уже потерял порядка 30–40% моделей. Не дам голову на отсечение за корректность этой цифры, но на правду похоже. Такая тенденция, несомненно, есть, и она продолжается. Так что мы имеем все шансы стать со временем страной «вест», «логанов» и «солярисов». Зато их будет много! Ну и «мерседесы», само собой, останутся. Как известно, на объемы продаж автомобилей премиального класса экономическая ситуация в стране влияет весьма опосредованно. И феноменальные результаты, продемонстрированные в прошлом году компанией Lexus, эту парадоксальную истину только подтверждают.

Автор Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru

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