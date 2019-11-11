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11 ноя 2019

BMW представила гоночную версию самой быстрой M2

BMW представила гоночную версию самой быстрой M2
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW представила гоночную модификацию самой мощной и быстрой версии купе M2 — CS. Новинка заменит купе M325i Racing 2014 года

Автомобиль получил модернизированное шасси с регулируемыми стабилизаторами поперечиной устойчивости и пружинами, амортизаторами ZF Sachs, а также шести- и четырехпоршневые тормозные механизмы. Купе укомплектовали трехлитровой наддувной «шестеркой», в зависимости от настроек выдающей от 280 до 365 лошадиных сил. Двигатель работает в паре со специально настроенной семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Кроме того, BMW в M2 CS Racing применили особые гоночные настройки ABS.

Любопытно, что дорожная версия M2 CS будет мощнее. На ней шестицилиндровый агрегат выдает 450 л. с. и 550 Н•м крутящего момента. Агрегат сочетается как с шестиступенчатой механической коробкой передач, так и с семидиапазонным «роботом» с двумя сцеплениями.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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