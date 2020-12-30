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30 дек 2020

Фанаты зарядили BMW M2

Фанаты зарядили BMW M2
Автор фото: фирма-производитель

Вот что происходит, когда производитель не хочет выпускать заряженные модификации своих моделей. Приходят фанаты и делают все за заводчан

С BMW M2 случилась аналогичная история - от марки ждали момента, когда будет выпущена заряженная версия «Эмки», однако до сих пор этого не случилось. Тогда фанаты модели из трех стран – Словении, Великобритании и Нидерландов взяли дело в свои руки. За основу проекта взяли обычную BMW M2 выпуска 2016 года. Сразу же произвели модернизацию по уменьшению веса. Процедуры не указываются, но известен результат – минус 110 килограмм.

Далее за дело взялись голландцы. Они занялись мотором. В ателье Beek Auto Racing мощность движка увеличили с «базовых» 370 до 520 лошадиных сил. Софт для мотора и коробки писали Англичане – комманда Defined Coding. Подвеску отдали на откуп голландцам – известному ателье AST Suspension. Внешним стайлингом, как и нанесением ливреи, занималось ателье Topaz Detailing .

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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