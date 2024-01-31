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31 янв 2024

Представлен обновленный BMW M4. Теперь мощности еще больше

Представлен обновленный BMW M4. Теперь мощности еще больше
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW представила рестайлинг актуального поколения модели M4. Автомобиль также будет выпускаться в двух версиях: купе и кабриолет. Старт продаж намечен на 2025 год, а стоимость начинается от 80 095 долларов и 96 295 долларов соответственно

Самое главное изменение - это модифицированный 3,0-литровый 6-цилиндровый мотор с двойным турбонаддувом, который в новой флагманской полноприводной комплектации Competition xDrive выдает 523 л.с. Стандартная заднеприводная версия с 473-сильным турбомотором и 6-ступенчатой механической коробкой передач осталась неизменной. В усредненной комплектации Competition мощность турбошестерки составляет 503 л.с. и также как и в версии xDrive, двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Динамика не сильно улучшилась. Купе Competition xDrive разгоняется до первой “сотни” за 3,4 с., а полноприводный кабриолет за 3,6 с. Максимальная скорость для всех версий ограничена на отметке в 250 км/ч. Однако за доплату можно увеличить “максималку” до 280 км/ч для купе и 290 км/ч для кабриолета.

Другая интересная особенность рестайлинга - это новая светодиодная оптика. Передние фары получили по паре диодных рисунков в виде цифры один, а задний блок огней такой же, как на версии M4 CSL, выпущенной ограниченным тиражом. Опционально теперь дизайн своего автомобиля можно дополнить “спортивными” линиями на капоте и крыше в черном или красном цветах.

Салон такой же, как на слегка освеженной M4 2024 модельного года. На передней панели установлен единый цифровой кластер из 12,3-дюймовой “приборки” и 14,9-дюймового экрана мультимедийной системы. Обновлена и операционная система до версии BMW 8.5, которая теперь включает голосовое управление подогревом сидений и рулевого колеса.

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

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