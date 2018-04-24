В компании BMW Россию по-прежнему считают важным для себя рынком, иначе с чего бы выводить к нам нишевые спортивные модели, которые продаются единицами? BMW M4 CS именно такая машина.

Российские дилеры уже начали принимать заказы на новинку. Цена — от 7 130 000 рублей, правда в BMW говорят, что в базовой версии уже есть все необходимое. Комплектация включает в себя обшитые замшей спортивные сиденья, адаптивные светодиодные фары и фонари на «органических» светодиодах (OLED). Здесь есть также аудиосистема Professional с 12 динамиками и информационно-развлекательная система с навигацией.

Мощность двигателя, по сравнению с M4 Competition выросла на 10 л.с., до 460 л.с. Благодаря этому M4 CS в спринте до 100 км/ч вышла из 4 секунд, разгон до «сотни» у купе занимает 3,9 секунды. Так как версия CS уже в базовом варианте оснащается пакетом Driver’s Package максимальная скорость составляет 280 км/ч. В BMW утверждают, что Северную петлю Нюрбургринга M4 CS проходит за 7 минут и 38 секунд.

Подвеска BMW M4 CS практически полностью позаимствована у M4 Competition. Она имеет большое количество алюминиевых деталей, что снижает центр тяжести, ее геометрия была настроена так, чтобы купе одинаково хорошо управлялось и на обычной дороге, и на гоночном треке.