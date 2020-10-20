BMW M4 лишат гигантских «ноздрей»

Немецкое тюнинг-ателье Prior Design работает над исправлением самого спорного, с точки зрения некоторых поклонников, дизайнерского элемента новейшего купе BMW M4 — огромной радиаторной решётки

Ателье опубликовало видеоролик, в котором наглядно продемонстрировало отличия между заводским оформлением передней части спорткара и собственным видением стилистики BMW M4.

Судя по дизайнерским эскизам, стилисты Prior Design намерены сохранить только ту часть радиаторной решётки, которая находится на уровне фар, и придать ей более плавные формы. При этом некоторые варианты напоминают оформление решётки, которое сама BMW предлагает для отдельных серийных моделей (например, купе 8 серии или «гражданский» седан 3 серии).

Вариантов дизайна переднего бампера тоже рассматривается сразу несколько, но все они отличаются более агрессивными линиями и увеличенными воздухозаборниками. Кроме того, в планах Prior Design значится и выпуск полномасштабного аэродинамического обвеса, в который войдут ещё и альтернативные крылья с расширенными колёсными арками.

BMW представила седан M3 и купе M4 нового поколения 23 сентября. Обе модели получили трёхлитровую рядную «шестёрку» в 480- и 510-сильном вариантах, выбор между «механикой» и восьмиступенчатым «автоматом», а также версии с задним и полным приводом.