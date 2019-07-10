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10 июл 2019

Кабриолет BMW M4 впервые замечен на тестах

Кабриолет BMW M4 впервые замечен на тестах

Автомобиль полностью покрыт камуфляжем, что свидетельствует лишь о нескорой премьере новинки

В том, что перед нами именно BMW M4 сомнений быть не может — прототип оснащён большими колёсными дисками, тормозными M-суппортами и перфорированными тормозными дисками, а также четырьмя выхлопными патрубками. Кстати, снимки сделаны неподалёку от Нюрбургринга, а это значит, что прототип проходит динамические испытания.

К сожалению, какой-либо точной технической информацией мы не располагаем. Есть предположение, что новинка получит 3-литровый бензиновый турбомотор мощностью не менее 470 л.с., который будет работать в паре с 7-ступенчатой автоматической КПП. Позже будет представлена более мощная версия Competition. Ожидается, что премьера кабриолета BMW M4 состоится ближе к середине будущего года.

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При написании новости использовалась информация:
Speedme

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