Кабриолет BMW M4 впервые замечен на тестах

Автомобиль полностью покрыт камуфляжем, что свидетельствует лишь о нескорой премьере новинки

В том, что перед нами именно BMW M4 сомнений быть не может — прототип оснащён большими колёсными дисками, тормозными M-суппортами и перфорированными тормозными дисками, а также четырьмя выхлопными патрубками. Кстати, снимки сделаны неподалёку от Нюрбургринга, а это значит, что прототип проходит динамические испытания.

К сожалению, какой-либо точной технической информацией мы не располагаем. Есть предположение, что новинка получит 3-литровый бензиновый турбомотор мощностью не менее 470 л.с., который будет работать в паре с 7-ступенчатой автоматической КПП. Позже будет представлена более мощная версия Competition. Ожидается, что премьера кабриолета BMW M4 состоится ближе к середине будущего года.