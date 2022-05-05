Стали известны подробности о «хардкорном» BMW M4

Данную модель готовят специально к 50-летнему подразделению BMW «M». Официальная презентация новинки состоится в конце мая

На сегодняшний день информации об автомобиле немного – в распоряжении СМИ есть только несколько тизерных фотографий, где изображен силуэт профиля машины и передняя оптика сложной формы. В то же время наши коллеги из издания Motor1 утверждают, что купе будет отличаться увеличенными воздухозаборниками в переднем бампере и более агрессивным оформлением радиаторной решётки, а также дополнительными аэродинамическими элементами наподобие переднего сплиттера.

Стоит отметить, что новинка будет легче стандартной BMW M4 на 150-200 килограмм. Что касается двигателей, то скорее всего под капотом будет расположен трехлитровый шестицилиндровый бензиновый турбо-агрегат, который разовьет 560 лошадиных сил.