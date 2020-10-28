Автомобильный портал Motorpage
28 окт 2020

Кабриолет BMW M4 впервые поймали почти без камуфляжа

Кабриолет BMW M4 впервые поймали почти без камуфляжа

В Сети опубликовали шпионские фотографии с испытаний BMW M4 в кузове кабриолет

Внешне кабриолет M4 будет практически идентичен версии купе. В частности, передняя часть спорткара с открытым верхом получит такую же массивную решетку радиатора вытянутой формы и схожий передний бампер. Задняя часть новинки, включая крылья и бампер, покрыта камуфляжем. Однако, по мнению специалистов, она не будет значительно отличаться от купе с жестким верхом.

Под капотом «заряженного» кабриолета инженеры разместят ту же силовую установку, которая стоит на купе M4 — это «битурбошестерка» 3.0 с отдачей 480 или 510 лошадиных сил. Агрегат будет работать в паре с шестиступенчатой «механикой» либо восьмидиапазонным «автоматом». Привод — задний или полный.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW M4

BMW M4 лишат гигантских «ноздрей»

20 октября 2020
BMW M4 cabrio

Кабриолет BMW M4 впервые замечен на тестах

10 июля 2019
BMW M4 CS

Купе BMW M4 CS доехало до России

24 апреля 2018
BMW M4 30-Jahre

BMW представила юбилейную серии кабриолета М4

23 февраля 2018
BMW M4 GT4 2017

BMW представила самую мощную M4

25 мая 2017
BMW M4 CS 2017

BMW рассекретила новую версию купе М4

19 апреля 2017

 Новости BMW M4

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Cerato - kia cerato 2019 большой привет от питера, или что связывает kia cerato с фрг Тест драйв
28 октября 2020

KIA Cerato
"Большой привет от Питера, или Что связывает KIA Cerato с ФРГ"
Volvo S60 - volvo s60 (2019) пластическая операция генома
Тест драйв
26 октября 2020

Volvo S60
"Пластическая операция генома"
Porsche 911 Carrera 4S - porsche 911 carrera 4s (2019)
Тест драйв
23 октября 2020

Porsche 911 Carrera 4S
"Немецкая аннексия страны грёз"
Skoda Rapid, Hyundai Solaris - сравнительный тест hyundai solaris (2020) и skoda rapid (2020) в стремлении изменить имидж
Сравнительный тест
14 октября 2020

Skoda Rapid, Hyundai Solaris
"В стремлении изменить имидж"

Написано новостей:

2 6 9 6 8