Кабриолет BMW M4 впервые поймали почти без камуфляжа

В Сети опубликовали шпионские фотографии с испытаний BMW M4 в кузове кабриолет

Внешне кабриолет M4 будет практически идентичен версии купе. В частности, передняя часть спорткара с открытым верхом получит такую же массивную решетку радиатора вытянутой формы и схожий передний бампер. Задняя часть новинки, включая крылья и бампер, покрыта камуфляжем. Однако, по мнению специалистов, она не будет значительно отличаться от купе с жестким верхом.

Под капотом «заряженного» кабриолета инженеры разместят ту же силовую установку, которая стоит на купе M4 — это «битурбошестерка» 3.0 с отдачей 480 или 510 лошадиных сил. Агрегат будет работать в паре с шестиступенчатой «механикой» либо восьмидиапазонным «автоматом». Привод — задний или полный.