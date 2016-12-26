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26 дек 2016

BMW планирует обновить купе i8 в новом году

BMW планирует обновить купе i8 в новом году
Автор фото: фликр.ком

Американское издание «Motor1» со ссылкой на собственные источники сообщает, что немецкая компания BMW планирует обновить свое гибридное купе i8 в будущем году.

емецкий автопроизводитель продолжает совершенствовать свое популярное «зеленое» купе i8. Ожидается, что в ходе обновления в будущем году баварские инженеры оснастят автомобиль новым более емким модулем литий-ионных аккумуляторов, что положительно скажется на его запасе хода. Так, обновленный i8 получит батарею на 10 кВт*ч против нынешних 7,1 кВт*ч. Сколько именно дополнительных километров сможет проехать гибридное купе с новым элементом питания, пока не уточняется.

Кроме того, специалисты BMW поработают над гибридной силовой установкой i8, в состав которой входит электромотор мощностью 131 л.с. и трехцилиндровый бензиновый двигатель с рабочим объемом полтора литра и мощностью 231 л.с. (320 Нм). Предполагается, что его совокупная мощность вырастет на 15 л.с., с текущих 362 л.с. до 377 л.с..

Судить о том, каким образом это изменение скажется на динамических характеристиках автомобиля, пока рано. В текущей же версии гибридное купе способно с места набрать первые 100 км/ч всего за 4,4 секунды, при максимальной скорости в 250 км/ч (ограничена электроникой).

Обновленная версия немецкого купе, как уже было сказано, дебютирует в 2017 году. Еще через год немецкий автопроизводитель представит широкой публике открытую модификацию i8. По предварительной информации, эта версия купе будет оснащаться расширенным списком систем безопасности, а также новую мультимедиа-систему с функцией управления жестами.

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При написании новости использовалась информация:
Autonews, BMW Blog, Мотор

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