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29 май 2019

Российское производство нового BMW X7 стартует в июне

Российское производство нового BMW X7 стартует в июне
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW локализует сборку флагманского вседорожника X7 в России. С июня мелкоузловой сборкой новинки займётся калининградский завод «Автотор»

На данный момент готовые кроссоверы поставляются в Россию из США с завода BMW в Спартанбурге. В свою очередь, в первом квартале 2019 года «Автотор» провёл модернизацию предприятия: обновлены система сборки шасси и две линии конвейера финальной сборки, а также проведён ремонт всех производственных, бытовых и технических помещений, заменена система освещения. Всё это позволит предприятию увеличить мощность до 28 тысяч автомобилей BMW в год (сейчас она составляет 25 тысяч штук).

Между тем,  ранее сообщалось, что в рамках подписания специального инвестиционного контракта (СПИК), концерн BMW сообщил о намерении построить собственный завод на территории индустриального парка Храброво (примерно в 20 километрах от Калининграда), его производственная мощность может составить 35 тысяч автомобилей в год.

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При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru, Интерфакс

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