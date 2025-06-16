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16 июн 2025

BYD назвал ценовую войну на электрокары в Китае губительной для отрасли

BYD назвал ценовую войну на электрокары в Китае губительной для отрасли
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания BYD заявила, что продолжающаяся ценовая война на рынке электромобилей внутри страны достигла предела. По словам исполнительного вице-президента концерна Стеллы Ли, столь агрессивная конкуренция подрывает устойчивость отрасли и заставляет участников действовать на грани выживания.

«Это крайне жесткая конкуренция. Мы выводим на рынок новую модель, а через два месяца конкуренты представляют аналогичный, но более крупный автомобиль по цене на 10–20 тысяч юаней дешевле», — отметила Ли. Она подчеркнула, что такая гонка не способствует развитию отрасли и снижает маржу прибыли у всех участников рынка.

В мае BYD снизила цены сразу на 22 модели, некоторые из них подешевели более, чем на 30%. Эта мера связана с амбициозными планами по увеличению продаж в 2025 году до 5,5 млн автомобилей (это на 30% больше, чем годом ранее). Судя по опубликованным данным, в первые четыре месяца этого года рост продаж BYD составил лишь 15%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Другие автопроизводители такие как Chery, Leapmotor и IM Motors также стали снижать цены на свои электромобили, что вызвало еще одну волну обеспокоенности в отрасли. Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM) выпустила заявление, призывающее остановить ценовую гонку, подчеркивая, что подобная практика приводит к нездоровой конкуренции и снижает финансовую устойчивость компаний.

Отметим, что цены на автомобили BYD за пределами Китая остаются стабильными, что положительно сказывается на прибыле. Как отметил председатель компании Ван Чуаньфу, именно экспортные продажи становятся ключевым драйвером роста в условиях нестабильной внутренней конкуренции. Стелла Ли также заявила, что компания планирует инвестировать до 20 миллиардов долларов в Европу в течение ближайших лет. При этом BYD не рассматривает вариант сотрудничества с европейскими автопроизводителями по созданию СП, в отличие от некоторых конкурентов, таких как Xpeng и Leapmotor.

При написании новости использовалась информация:
cnevpost

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