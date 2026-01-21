BYD готовит обновление для электрического внедорожника Tai 3

Информация о модели появилась в базе данных китайского минпромторга и указывает на весьма ощутимый апгрейд

Главное изменение касается силовой установки. Теперь заднеприводный Tai 3 оснащен электромотором мощностью 322 л.с. вместо прежнего 215-сильного. В свою очередь, полноприводная модификация получила два электродвигателя суммарной мощностью 502 л.с. Данные о батареях и запасе хода обновленной версии пока не раскрываются. Для ориентира, актуальный Tai 3 оснащается аккумуляторами Blade емкостью до 78,7 кВт*ч с запасом хода до 501 км по циклу CLTC.

Кроме этого, модель получила лидар и продвинутый комплекс систем помощи водителю God’s Eye (не во всех комплектациях). Дизайн и интерьер, с другой стороны, останутся без изменений.