Автомобильный портал Motorpage
21 янв 2026

BYD готовит обновление для электрического внедорожника Tai 3

BYD готовит обновление для электрического внедорожника Tai 3
Автор фото: Минпромторг КНР

Информация о модели появилась в базе данных китайского минпромторга и указывает на весьма ощутимый апгрейд

Главное изменение касается силовой установки. Теперь заднеприводный Tai 3 оснащен электромотором мощностью 322 л.с. вместо прежнего 215-сильного. В свою очередь, полноприводная модификация получила два электродвигателя суммарной мощностью 502 л.с. Данные о батареях и запасе хода обновленной версии пока не раскрываются. Для ориентира, актуальный Tai 3 оснащается аккумуляторами Blade емкостью до 78,7 кВт*ч с запасом хода до 501 км по циклу CLTC.

Кроме этого, модель получила лидар и продвинутый комплекс систем помощи водителю God’s Eye (не во всех комплектациях). Дизайн и интерьер, с другой стороны, останутся без изменений.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...

BYD создала новый оппозитный двигатель для своих электрокаров

03 декабря 2025
BYD Dynasty D

BYD отложила выпуск своего флагманского кроссовера, чтобы его обновить

28 ноября 2025
BYD Yuan Plus (2023)

BYD откажется от вращающихся экранов

24 ноября 2025
BYD Racco

Suzuki признала BYD серьезным соперником на японском рынке

05 ноября 2025

BYD открыл в Китае Диснейленд для автолюбителей

22 августа 2025
Yangwang U9

Rimac не верит в 2977 л.с. китайского гиперкара YangWang U9

15 августа 2025

 Новости BYD

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jetour T2 - jetour t2 discovery (2024) для города и бездорожья Тест драйв
20 января 2026

Jetour T2
"Для города и бездорожья"
Honda Crider - honda crider (2018) японское имя, китайское исполнение
Тест драйв
13 января 2026

Honda Crider
"Японское имя, китайское исполнение"
Atom 01 - атом 01 (2026) атомная реакция
Тест драйв
06 января 2026

Atom 01
"Атомная реакция"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 7 6 2