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21 дек 2023

BYD планирует покорить японский рынок

BYD планирует покорить японский рынок

Китайская компания BYD рассказала, что намерена продавать в Японии до 30 000 электромобилей ежегодно. Всего в будущем дилерская сеть пополнится до 100 салонов на японском рынке

Японцы - это консервативный народ, который в большей степени предпочитает отечественные автомобили. Поэтому иностранным автопроизводителям всегда было трудно получить существенную долю рынка в Стране восходящего солнца. Сейчас 90% от всего объема продаж приходится на японские автомобили, при этом, большая часть из них с ДВС. Электромобили в Японии не пользуются большой популярность, а продажи периодически переживают серьезный спад. Так, с начала этого года объем реализованных электромобилей на японском рынке упал примерно на 9% до 6429 единиц.

Особенно трудно приходится Китайцам. Однако BYD со своим амбициозным планом видит в этом перспективное направление и надеется, что в следующем году ситуация изменится кардинальным образом. Презентация новых электромобилей на Токийском салоне показала заинтересованность покупателей. Особый фурурор в японских СМИ вызвал новый электрический внедорожник YangWang U8. Сейчас модельный ряд компании в Японии состоит из BYD Seal, Dolphin и Atto 3 (Yuan Plus в Китае).

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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