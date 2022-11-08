Автомобильный портал Motorpage
8 ноя 2022

BYD представил свой флагманский кроссовер

BYD представил свой флагманский кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Компания BYD рассекретила среднеразмерный кроссовер Frigate 07. В стиле всех последних трендов автомобиль является гибридом

Да, силовая установка автомобиля состоит из полуторалитрового 136-сильного турбо-мотора и двух электрических двигателей совокупной мощностью в 400 лошадиных сил. Важное уточнение – если кроссовер приобретается в моноприводном исполнении, то электродвигатель уже будет один -190-сильный. Что касается батарей, то здесь используется аккумулятор неуказанной емкости, который обеспечивает 200-километровый запас хода.

В списке оборудования, кроме прочего, указаны проекционный дисплей, фары с ходовыми огнями по краям решётки радиатора, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, аудиосистема с функцией активного шумоподавления.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
BYD Han EV

Китайский конкурент Tesla Model S пережил важное обновление

08 апреля 2022
BYD Han EV

BYD захватит рынок Европы с помощью электрокара

13 мая 2020

Китайский автогигант начал выпускать маски и антисептики для борьбы с эпидемией

13 марта 2020

BYD готовятся убить Tesla

17 января 2020
Denza X

Daimler AG создал очень китайский автомобиль

15 октября 2019
BYD Tang

Новый BYD Tang: 4,5 до «сотни»!

20 апреля 2018

 Новости BYD

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Exeed VX - exeed vx (2022) брать ли китайский премиум Тест драйв
07 ноября 2022

Exeed VX
"Брать ли китайский премиум"
Infiniti QX80 - infiniti qx80 (2021) «а в этом вообще есть смысл?»
Тест драйв
31 октября 2022

Infiniti QX80
"«А в этом вообще есть смысл?»"
SsangYong Actyon Sports - ssangyong actyon sports (2006) «сколько потаскать тебе пришлось...»
Вторичный рынок
24 октября 2022

SsangYong Actyon Sports
"«Сколько потаскать тебе пришлось...»"
Volkswagen Teramont, Nissan Pathfinder - сравнительный тест: volkswagen teramont против nissan pathfinder
Сравнительный тест
17 октября 2022

Volkswagen Teramont, Nissan Pathfinder
"Битва комод-вагенов"

Написано новостей:

3 1 7 8 8