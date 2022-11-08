BYD представил свой флагманский кроссовер

Компания BYD рассекретила среднеразмерный кроссовер Frigate 07. В стиле всех последних трендов автомобиль является гибридом

Да, силовая установка автомобиля состоит из полуторалитрового 136-сильного турбо-мотора и двух электрических двигателей совокупной мощностью в 400 лошадиных сил. Важное уточнение – если кроссовер приобретается в моноприводном исполнении, то электродвигатель уже будет один -190-сильный. Что касается батарей, то здесь используется аккумулятор неуказанной емкости, который обеспечивает 200-километровый запас хода.

В списке оборудования, кроме прочего, указаны проекционный дисплей, фары с ходовыми огнями по краям решётки радиатора, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, аудиосистема с функцией активного шумоподавления.