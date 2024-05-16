BYD представила конкурента пикапу Ford Ranger

Китайская компания BYD представила в Мексике новый гибридный пикап под названием Shark. Это будет глобальная модель с ключевыми рынками в Северной Америке и Австралии. Автомобиль оценили в 53 400 долларов

В основе конструкции - платформа DMO собственного производства BYD, разработанная для гибридных внедорожников. Точные габариты Shark: 5457/1971/1925 мм., при колесной базе в 3260 мм. Что касается его грузовой платформы, то она имеет объем в 1450 л. и способна выдержать до 835 кг. Также отмечается, что пикап имеет тяговое усилие до 2500 кг.

Shark оснащен двумя электромоторами и 1,5-литровым бензиновым турбомотором. Мощность переднего электродвигателя составляет 231 л.с. и 310 Нм крутящего момента, а заднего - 204 л.с. и 340 Нм. Суммарная отдача - 435 л.с. и 650 Нм. Заявленный разгон до “сотни” - 5,7 с. Автомобиль получил аккумулятор емкостью 30 кВт*ч с запасом хода на электротяге в 100 км. В гибридном же режиме пикап сможет преодолеть до 840 по циклу NEDС. Средний расход топлива - 7,5 л.