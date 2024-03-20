BYD расширяется на юго-восток

Китайская компания BYD в следующем месяце запустит полномасштабное производство своих автомобилей в Таиланде и начнет строительство завода в Индонезии

Согласно заявлению компании, планируемый объем производства тайского завода составит 150 000 автомобилей в год. Общая площадь предприятия - 960 000 кв.м. На данный момент часть цехов включены в предварительную работу. Судя по изображениям, первым автомобилем, который встанет на конвейер, будет BYD Atto 3 (больше известный как Yuan Plus). Это компактный электрический кроссовер с габаритами: 4455/1875/1615 мм и колесной базой - 2720 мм. Он оснащен электромотором мощностью 204 л.с. Емкость батарей - 49,9 кВт*ч и 60,5 кВт*ч. Заявленный запас хода - 410 и 480 км соответственно.

Будущий завод в Индонезии будет иметь тот же производственный объем в 150 000 автомобилей. Там помимо Atto 3 также планируют собирать электрический хэтчбек Dolphin и электроседан Seal. Первый приводится в движение электромотором на 95 л.с. или 177 л.с., а седан - на 205 л.с. или 530 л.с. (двухмоторная, полноприводная). Запас хода у хэтчбека от 301 до 405 км. У седана - от 550 до 650 км.