Denza Z9 GT от BYD выходит на рынок

Компания Denza, входящая в концерн BYD, объявила о старте продаж нового спортивного универсала Z9 GT. На родине это ближайший конкурент Zeekr 001, а в Европе - Porsche Panamera. Цены стартуют от 47 600 долларов

Автомобиль предложен в виде гибрида и электрокара. В первом случае под капотом 2,0-литровый турбомотор мощностью 207 л.с. и три электродвигателя. Суммарная мощность системы - 870 л.с. Заявленный разгон до “сотни” - 3,6 с. В гибридном режиме запас хода составляет 1100 км по циклу CLTC. У электрокара также три мотора, но большей суммарной мощностью - 965 л.с. Заявленный разгон до 100 км/ч - 3,4 с. Запас хода - 630 км (CLTC).

Между двумя версиями есть небольшая разница в габаритах. Длинна электрокара - 5180 мм, а гибрида - 1595 мм. Ширина, высота и колесная база одинаковые - 1990, 1480 и 3125 мм соответственно. Также интересной особенностью данной модели является поворачивающиеся до 20 градусов задние колеса. Это позволяет автомобилю быть более маневрированным на поворотах.