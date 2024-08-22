Автомобильный портал Motorpage
22 авг 2024

Denza Z9 GT от BYD выходит на рынок

Denza Z9 GT от BYD выходит на рынок
Автор фото: фирма-производитель

Компания Denza, входящая в концерн BYD, объявила о старте продаж нового спортивного универсала Z9 GT. На родине это ближайший конкурент Zeekr 001, а в Европе - Porsche Panamera. Цены стартуют от 47 600 долларов

Автомобиль предложен в виде гибрида и электрокара. В первом случае под капотом 2,0-литровый турбомотор мощностью 207 л.с. и три электродвигателя. Суммарная мощность системы - 870 л.с. Заявленный разгон до “сотни” - 3,6 с. В гибридном режиме запас хода составляет 1100 км по циклу CLTC. У электрокара также три мотора, но большей суммарной мощностью - 965 л.с. Заявленный разгон до 100 км/ч - 3,4 с. Запас хода - 630 км (CLTC).

Между двумя версиями есть небольшая разница в габаритах. Длинна электрокара - 5180 мм, а гибрида - 1595 мм. Ширина, высота и колесная база одинаковые - 1990, 1480 и 3125 мм соответственно. Также интересной особенностью данной модели является поворачивающиеся до 20 градусов задние колеса. Это позволяет автомобилю быть более маневрированным на поворотах.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...
BYD YangWang U8

YangWang U8 от BYD получил третий ряд сидений

13 августа 2024
BYD Seagull

BYD обновил недорогой электрохэтчбек Seagull

01 августа 2024

Гибридный BYD Song L готовится к дебюту на китайском рынке

17 июля 2024
BYD Song Pro

Обновленный кроссовер BYD Song Pro заметили на улицах Китая

03 июля 2024
BYD

Будущий флагманский кроссовер BYD Ming будет 5,1-метровым 7-местным гибридом

25 июня 2024
BYD Leopard 8

Появились первые изображения салона гибридного Leopard 8

18 июня 2024

 Новости BYD

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hongqi H5 - hongqi h5 (2023) бизнес-класс по-китайски Тест драйв
19 августа 2024

Hongqi H5
"Бизнес-класс по-китайски"
Amber A5 - amber a5 (2024) от a до я
Тест драйв
16 августа 2024

Amber A5
"От A до Я"
Changan UNI-V - changan uni-v (2023) равнение на флагмана
Тест драйв
12 августа 2024

Changan UNI-V
"Равнение на флагмана"
- cyclone rt3s городская мобильность
Мотоциклы
08 августа 2024


"Городская мобильность"

Написано новостей:

3 5 0 1 0