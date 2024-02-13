Китайский суперкар BYD YangWang U9 готов к старту продаж

Компания BYD объявила о старте продаж нового электрического суперкара под названием YangWang U9, которые начнутся 25 февраля. Стоимость пока не рассекречена, но предполагается, что она превысит 150 000 долларов

U9 станет второй моделью в семействе YangWang после большого внедорожника U8. По форме кузова и дизайну автомобиль напоминает McLaren 720S, но со своими оригинальными особенностями. Бросается в глаза стильная С-образная светодиодная оптика и крупное антикрыло, которые будет предлагаться как опция. Габариты: 4966/2029/1295 мм, при колесной базе в 2900 мм. Размер колесных дисков - 21 дюйм. Также автомобилю положены гоночные шины размерностью 275/35 (спереди) и 325/30 (сзади).

Салон по сравнению с внешним видом выглядит значительно проще. Безусловно, здесь присутствуют все современные технологии. На передней панели устанавливается три небольших экрана: “приборка” для водителя, тачскрин мультимедиа для пассажира и узкий вертикальный экран управления системами автомобиля.

YangWang U9 сконструирован на новой платформе e4. Он приводится в движение четырьмя электромоторами суммарной мощностью 1278 л.с. (326 л.с. каждый). Заявленный разгон до 100 км/ч - 2,0 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 300 км/ч. Как и большой внедорожник U8, суперкар получил технологию управления подвеской DiSus-X, которая позволит автомобилю фактически “танцевать” на месте. Емкость аккумулятора неизвестна, но предполагается, что автомобиль сможет проехать до 700 км на одном полном заряде.

