Автомобильный портал Motorpage
13 фев 2024

Китайский суперкар BYD YangWang U9 готов к старту продаж

Китайский суперкар BYD YangWang U9 готов к старту продаж
Автор фото: фирма-производитель

Компания BYD объявила о старте продаж нового электрического суперкара под названием YangWang U9, которые начнутся 25 февраля. Стоимость пока не рассекречена, но предполагается, что она превысит 150 000 долларов

U9 станет второй моделью в семействе YangWang после большого внедорожника U8. По форме кузова и дизайну автомобиль напоминает McLaren 720S, но со своими оригинальными особенностями. Бросается в глаза стильная С-образная светодиодная оптика и крупное антикрыло, которые будет предлагаться как опция. Габариты: 4966/2029/1295 мм, при колесной базе в 2900 мм. Размер колесных дисков - 21 дюйм. Также автомобилю положены гоночные шины размерностью 275/35 (спереди) и 325/30 (сзади).

Салон по сравнению с внешним видом выглядит значительно проще. Безусловно, здесь присутствуют все современные технологии. На передней панели устанавливается три небольших экрана: “приборка” для водителя, тачскрин мультимедиа для пассажира и узкий вертикальный экран управления системами автомобиля. 

YangWang U9 сконструирован на новой платформе e4. Он приводится в движение четырьмя электромоторами суммарной мощностью 1278 л.с. (326 л.с. каждый). Заявленный разгон до 100 км/ч - 2,0 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 300 км/ч. Как и большой внедорожник U8, суперкар получил технологию управления подвеской DiSus-X, которая позволит автомобилю фактически “танцевать” на месте. Емкость аккумулятора неизвестна, но предполагается, что автомобиль сможет проехать до 700 км на одном полном заряде.
 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...
BYD Yuan UP

Появились некоторые подробности о новом кроссовере от BYD

23 января 2024
YangWang U7

Представлен электроседан YangWang U7 от BYD

11 января 2024
BYD Seagull

В Россию привезли недорогой электромобиль от BYD

26 декабря 2023

BYD планирует покорить японский рынок

21 декабря 2023
BYD Song L

В Китае стартовали продажи электроседана BYD Song L. Конкурент Tesla Model 3

15 декабря 2023

BYD завершила ходовые испытания нового морского автовоза, способного перевозить 7700 автомобилей

04 декабря 2023

 Новости BYD

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

AITO M5 Тест драйв
12 февраля 2024

AITO M5
"Новый взгляд на авто"
Москвич 6 - москвич 6 (2023) парадоксов друг
Тест драйв
05 февраля 2024

Москвич 6
"Парадоксов друг"
Geely Emgrand - geely emgrand (2023) нелинейное уравнение
Тест драйв
28 января 2024

Geely Emgrand
"Нелинейное уравнение"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 3 6 0