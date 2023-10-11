Автомобильный портал Motorpage
11 окт 2023

Опубликованы эскизы интерьера Song L

Опубликованы эскизы интерьера Song L
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания BYD опубликовала изображения, которые раскрывают дизайн будущего электрического кроссовера Song L. Экстерьер автомобиля рассекретили еще в августе

Судя по изображениям, интерьер будет предложен в двухцветном исполнении. Передняя панель имеет два яруса. По центру расположился 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы. “Приборка” также выполнена в виде цифрового экрана. На центральном тоннеле есть вместительное пространство для хранения различных вещей. Известно, что автомобиль будет оборудован новой системой DiLink, а также проекционным экраном диагональю 50 дюймов.

Song L получит два электромотора мощностями 204 л.с. и 313 л.с. Суммарная мощность - 517 л.с. Заявленный разгон до “сотни” - 4,3 с. Максимальная скорость - 201 км/ч. Покупателям будут предложены два аккумулятора на выбор 71 кВт*ч или 87 кВт*ч. Запас хода также зависит от комплектации: 550, 602 или 662 км.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...
YangWang U8 Premium Edition

BYD представил «плавучий» внедорожник

21 сентября 2023
BYD Denza N7

Рассекречены технические характеристики BYD Denza N7

15 сентября 2023
BYD Seal DM-i

В Китае стартуют продажи седана BYD Seal DM-i

04 сентября 2023
BYD Denza N8

В Китае начались продажи кроссовера BYD Denza N8

24 августа 2023
Fang Cheng Bao Leopard 5

Экстерьер кроссовера Leopard 5 полностью рассекречен

18 августа 2023
BYD Song L

В Китае дебютировал BYD Song L

14 августа 2023

 Новости BYD

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jetour Dashing - jetour dashing (2023) «догнать кролика» Тест драйв
10 октября 2023

Jetour Dashing
"«Догнать кролика»"
Livan X3 Pro - livan x3 pro (2023) как средство передвижения
Тест драйв
03 октября 2023

Livan X3 Pro
"Livan X3 Pro как средство передвижения"
Chery Arrizo 8 - chery arrizo 8 (2022) правила бизнеса
Тест драйв
27 сентября 2023

Chery Arrizo 8
"Правила бизнеса"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 9 1 5