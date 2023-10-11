Опубликованы эскизы интерьера Song L

Китайская компания BYD опубликовала изображения, которые раскрывают дизайн будущего электрического кроссовера Song L. Экстерьер автомобиля рассекретили еще в августе

Судя по изображениям, интерьер будет предложен в двухцветном исполнении. Передняя панель имеет два яруса. По центру расположился 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы. “Приборка” также выполнена в виде цифрового экрана. На центральном тоннеле есть вместительное пространство для хранения различных вещей. Известно, что автомобиль будет оборудован новой системой DiLink, а также проекционным экраном диагональю 50 дюймов.

Song L получит два электромотора мощностями 204 л.с. и 313 л.с. Суммарная мощность - 517 л.с. Заявленный разгон до “сотни” - 4,3 с. Максимальная скорость - 201 км/ч. Покупателям будут предложены два аккумулятора на выбор 71 кВт*ч или 87 кВт*ч. Запас хода также зависит от комплектации: 550, 602 или 662 км.