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15 дек 2023

В Китае стартовали продажи электроседана BYD Song L. Конкурент Tesla Model 3

В Китае стартовали продажи электроседана BYD Song L. Конкурент Tesla Model 3
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания BYD объявила о старте продаж нового электрического седана Song L. Автомобиль предложен с тремя силовыми установками на выбор. Есть даже полный привод. Стартовая цена на родине - 189 800 юаней (примерно 2 380 000 рублей)

BYD Song L сконструирован на платформе e-Platform 3.0. Автомобиль оборудован всеми новейшими технологиями компании, включая систему подвески Disus-C, технологию интеграции аккумуляторов CTB (cell-to-body) и активное заднее крыло. Габариты автомобиля: 4840/1950/1560 мм., а колесная база - 2930 мм.

В дизайне BYD Song L, прослеживаются черты модели Denza N7, внешний облик которой был создан в сотрудничестве с компанией Mercedes. Передняя часть автомобиля выполнена в стиле “Dragon Face”, идентичному BYD Han EV, который официально представлен на российском рынке.

Интерьер минималистичный. На передней панели устанавливается  10,25-дюймовая цифровая “приборка” и “парящий” сенсорный экран мультимедийной системы DiLink диагональю 15,6 дюймов. Оснащение также включает 50-дюймовый проекционный дисплей с функцией дополненной реальности.

Заднеприводные версии BYD Song L оснащаются электромотором мощностью 204 л.с. (310 Нм) или 313 л.с. (360 Нм). Емкость аккумулятора - 71,8 или 87 кВт*ч в зависимости от комплектации. Максимальный запас хода - 550 и 662 км соответственно. Полноприводная модификация получила два электродвигателя суммарной мощностью 517 л.с. и 670 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до “сотни” - 4,3 с. Данной версии положена батарея емкостью 87 кВт*ч, но из-за более мощной силовой установки максимальный запас хода составит - 602 км. Вне зависимости от версии, максимальная скорость ограничена на отметке в 201 км/ч. За полноприводный автомобиль компания просит 249 800 юаней (примерно 3 133 000 рублей).
 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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