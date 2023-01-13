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13 янв 2023

В России в продаже появился электрокар BYD Dolphin

В России в продаже появился электрокар BYD Dolphin

Параллельный импорт насыщает наш рынок интересными новинками – перед вами одна из них – электрокар BYD Dolphin

Этот хэтчбек больше напоминает микровэн – модели вроде Mitsubishi Colt или Honda Jazz. При этом при длине 4070 миллиметров переднеприводный китайский хэтч на 95 мм короче Lada Xray, так что автомобиль очень компактный. Силовая установка здесь тоже скромная – один единственный 95-сильный электромотор и 45-киловаттный аккумулятор, который обеспечивает 400-километровый запас хода, причем в реальности пробег может оказаться меньше, так как показатели высчитываются по устаревшему циклу.

В комплектацию входят светодиодные фары, медиасистема с дисплеем диагональю 10 дюймов, электроприводы регулировок водительского сиденья, система камер кругового обзора, панорамная крыша.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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