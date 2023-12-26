В Россию привезли недорогой электромобиль от BYD

Дилеры начали привозить в Россию электрические хэтчбеки BYD Seagull. Данная модель дебютировала в Китае в 2023 году. У нас автомобиль оценивается от 1 850 000 до 2 704 000 рублей

BYD Seagull по габаритам чуть больше Kia Picanto и Chevrolet Spark: длина - 3780 мм, ширина - 1715 мм и высота - 1540 мм при колесной базе в 2500 мм. Дизайн автомобиля выполнен в стиле BYD Dolphin, но отличается более спортивной формой кузова. В салоне устанавливается 5-дюймовая цифровая приборная панель и 10-дюймовый экран мультимедийной системы. Оснащение автомобиля включает климат-контроль, отделку салона из экокожи, парктроники и 16-дюймовые колесные диски.

В России Seagull предложен с электромотором мощностью 75 л.с. и 135 Нм крутящего момента. Автомобиль комплектуется батареей емкостью 38,88 кВт*ч, которая обеспечивает запас хода в 405 км. На родине более бюджетная версия получила батарею на 30 кВт*ч с запасом хода в 305 км. Максимальная скорость ограничена на отметке в 130 км/ч. Паспортный разгон до 100 км/ч - 13 с.