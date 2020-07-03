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3 июл 2020

Bentley Bentayga стал красивее

Bentley Bentayga стал красивее
Автор фото: фирма-производитель

Британский бренд в ходе онлайн-конференции презентовал обновленную версию кроссовера, который обзавелся новым дизайном

По большому счету, изменения во внешнем облике и интерьере – это все какие-либо значимые отличительные черты нового Bentley.  В экстерьере кроссовер обзавелся увеличенной матричной решеткой радиатора, которая приняла более вертикальное положение. Автомобиль получил более внушительный передний бампер. Дизайн задней части автомобиля также был полностью переработан: модель получила новую, во всю ширину кузова крышку багажного отсека с встроенными фонарями. В интерьере появилась новые кресла и новая отделка.

Под капотом новинки разместился бензиновый 4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом развивающий мощность 550 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 4,5 секунды, а максимальная скорость Bentayga может достигать 290 км/ч. По заверениями производителя, за обновленным Bentayga V8 последуют версии Hybrid и Speed.

При написании новости использовалась информация:
Bentley

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