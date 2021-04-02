Ателье Mulliner представило роскошную версию Bentley Bentayga

Придворное ателье Bentley показало свой очередной тюнинг-проект. Перед нами Bentayga, которую модернизировали с учетом китайской культуры!

Да, именно китайской культуры, так как автомобиль строили для клиента из Поднебесной. Так что не обманитесь зеленым цветом – это не знаменитый оттенок British Green, а новый цвет Viridian. Интересно, что когда мастера окрашивали автомобиль, то в краску были добавлены частицы янтаря и золота. Но вернемся к самому цвету – зеленый оттенок для китайцев имеет сакральное значение. Он символизирует «чистоту, перерождение, надежду, гармонию и рост».

Салон тоже затянули в зеленый цвет. Кроме того, кресла, дверные карты и передняя панель отделаны ромбовидной вышивкой, которая была выполнена вручную. Учитывая, что проект был направлен исключительно на стиль, технических доработок здесь не производилось. Агрегаты остались полностью штатными.