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9 сен 2020

Bentley испытала первый двигатель для довоенной серии спорткаров

Bentley испытала первый двигатель для довоенной серии спорткаров
Автор фото: фирма-производитель

Компания Bentley испытала на стенде легендарные 4,5-литровые двигатели «Blower», предназначенные для 12 болидов довоенной эпохи, которые планируется воссоздать в рамках проекта Blower Continuation

Проект Blower Continuation представляет собой серию из 12 гоночных болидов, построенных в конце 1920-х. Машины оборудовались 4,5-литровым мотором «Blower» мощностью 240 лошадиных сил. Двигатель впервые получил нагнетатель, а также более прочный коленчатый вал и модифицированную масляную систему. Воссозданный силовой агрегат является точной копией двигателя, который приводил в движение легендарный болид сэра Генри Биркина – многократного участника гонок 1920-х годов.

В настоящий момент двигатели проходят обкатку перед испытанием на полной мощности. Первый этап тестирования агрегатов будет проводиться в течение 20 часов. В ходе испытаний специалисты будут постепенно увеличивать частоту вращения, а также нагрузку с холостого хода до 3500 оборотов в минуту. Следующим шагом станут испытания двигателя на треке. К тому времени инженеры соберут первые автомобили и проверят надежность силовых агрегатов в реальных условиях. Воссозданным болидам предстоит проехать 35 000 километров.

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