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9 июл 2025

Bentley представил концепт своего первого электромобиля

Bentley представил концепт своего первого электромобиля
Автор фото: фирма-производитель

Компания Bentley показала свое виденье первого электрокара марки. Новинка получила нетрадиционный кузов и трехместный салон. Выпуск серийной версии запланирован на 2026 год

EXP 15 вдохновлен классическим Bentley Speed Six 1930 года, который участвовал в знаменитом заезде "Blue Train". Автомобиль получил плоскую переднюю часть, отсылающую к классическим моделям марки. Здесь установлена подсвечивающая вставка, которая внешне напоминает решетку радиатора. Также особое внимание привлекают стеклянная крыша, раздвоенный спойлер, прорези на капоте и светотехника на дверях.

Одна из самых необычных особенностей EXP 15 – это  несимметричная конструкция дверей: с одной стороны их две, с другой всего одна. Внутри три посадочных места: кресло водителя и два отдельных сиденья сзади. Вместо сиденья переднего пассажира пустое пространство для вещей или, например, переноски животного. Особое внимание привлекает дорогая отделка (от старейшей британской фирмы) и атмосферная подсветка (ее элементы повторяют по форме рисунок псевдо решетки радиатора). Есть множество физических кнопок и “крутилок”.

По словам главного дизайнера Bentley Робина Пейджа, EXP 15 не просто демонстрирует новый язык дизайна, но и позволяет Bentley понять, каким видят будущий люксовый электрокар потенциальные клиенты. Технические характеристики пока не раскрываются. 
 

При написании новости использовалась информация:
Bentley

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