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20 апр 2020

Bentley переводит свои автомобили в матрицу

Bentley переводит свои автомобили в матрицу
Автор фото: фирма-производитель

Bentley воссоздал в цифровой математической модели конструкцию гоночного болида 41/2 Blower 1929 года. Эту CAD-модель используют для постройки точных копий 90-летнего спорткара

Оригинальный 41/2 Blower — одна из самых известных спортивных машин Bentley. Ее создали специально под Генри Биркина (1896-1933) — одного из лучших автогонщиков второй половины 20-х годов. Особенность этой машины — турбонагнетатель конструкции Вильерса, его видно снаружи перед решеткой радиатора. Благодаря наддуву мощность 4,5-литрового 4-цилиндрового 16-клапанного мотора достигала 242 л.с. — прилично даже по современным меркам.

Для разработки матмодели инженерам Bentley пришлось разобрать живой экземпляр Блоуера, поскольку полного комплекта чертежей на эту машину не сохранилось. Все детали по отдельности оцифровали при помощи 3D-сканера и каталогизировали. Компания планирует изготовить 12 точных копий Blower. У них будут такие же стальная рама, листовые рессоры и механические тормоза с барабанами диаметром 400 мм. В изготовлении машин используют настоящие технологии литья и штамповки 20-х годов прошлого века. В конструкции будет лишь несколько незначительных улучшений — для повышения безопасности автомобилей.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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