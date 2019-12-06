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6 дек 2019

Bentley превратились в садовников

Bentley превратились в садовников
Автор фото: фирма-производитель

В Bentley занялись разведением деревьев. Новые саженцы  станут определенным символом марки и встанут на защиту климата

Как сообщают многочисленные СМИ, Штаб-квартира фирмы в британском Крю все больше становится похожа то ли на ферму, то ли на парк. Теперь, помимо пчел, на территории появились еще и сто саженцев деревьев разных пород, в том числе и фруктовых и ореховых. Таким способом – посадкой ста деревьев – в Bentley решили завершить празднование собственного столетнего юбилея. Кроме того, компания тем самым поучаствовала в британской Национальной неделе деревьев, а еще называет эту акцию "инвестициями в устойчивое будущее".

На территории штаб-квартиры высажены 10 дубов, 15 вишневых деревьев, 10 саженцев фруктовых пород, а также будущие клены, буки, липы, вязы и деревья грецкого ореха. Все эти породы древесины Bentley использует для отделки своих автомобилей, но дерево для изготовления шпона поступает на заводы компании с предприятий, где их выращивают специально для этого, то есть из возобновляемых источников: в фирме этим отдельно гордятся.

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