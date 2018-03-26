Компания Bentley взяла путь на электрификацию модельного ряда. До 2025 года электромоторами обзаведутся все модели компании. Но это не означает, что они будут полностью электрическими.

Речь идет о гибридах и первой стала гибридная модификация Bentley Bentayga, показанная в марте на автосалоне в Женеве. Необходимость в гибридных версиях связана с ужесточающимися экологическими требованиями.

А вот в 2025 году будет представлен первый полностью электрический автомобиль британской марки. «Следующим шагом, безусловно, будет электрический Bentley. Уникальный, не похожие на другие модели, совершенно новый и с новым дизайном и, естественно, с другими пропорциями», — заявил в интервью Auto Express шеф-дизайнер британской компании Стефан Силафф.

Напрямую он не раскрыл секретов, но, судя по намекам, речь идет о четырехдверном купе, сегменте автомобилей, которые набрали популярность и пользуются стабильным спросом.

При этом, Силафф отметил, что автомобиль будет «технологичен». Здесь тоже нет прямых отправок, но речь явно о том, что электро-Bentley позаимствует если не полностью платформу Porsche Mission E, то по крайней мере большинство ее компонентов. Ведь собственных компетенций в развитии электрических технологий у Bentley нет.

