Автомобильный портал Motorpage
10 янв 2020

Электромобиль Bentley: ждать минимум лет пять

Электромобиль Bentley: ждать минимум лет пять
Автор фото: фирма-производитель

Генеральный директор Bentley Адриан Холлмарк поделился перспективами выпуска электромобилей

В интервью с Automotive News Europe топ-менеджер заявил, что премьера первого электрического Bentley состоится самое раннее в 2025 году, причём британская марка намерена создать принципиально новую модель, а не переводить на электротягу существующие. Холлмарк намекнул, что первый электрический Bentley может разделить архитектуру PPE с Porsche Taycan и Audi e-tron GT, но воздержался от подробностей.

Правда, Холлмарк раскрыл несколько технических деталей, например, что по габаритам электрический Bentley может быть чуть компактнее текущих моделей, однако салон электрокара «сохранит размеры и будет соответствовать стандартам бренда». Кроме того уже заявлено, что что в Bentley попытается использовать твердотельные батареи вместо обычных аккумуляторов, поскольку такая технология позволит сэкономить до 30 процентов массы, не потеряв в ёмкости.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Bentley Continental Supersports 2018

Bentley отзывает автомобили из-за угрозы возгорания

26 декабря 2019

Bentley превратились в садовников

06 декабря 2019

Bentley выпустит очень роскошный кабриолет

27 ноября 2019

Автомобильная индустрия меняется во славу экологии и маленькой девочки

07 октября 2019
Bentley Corniche

В Bentley воссоздали историю

09 августа 2019

Bentley начнет выпускать мёд

02 августа 2019

 Новости Bentley

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chery Tiggo 4 - каким стал chery tiggo 4 2020 с «роботом» Тест драйв
09 января 2020

Chery Tiggo 4
"Каким стал Chery Tiggo 4 с «роботом»"
Mercedes-Benz X-Class - и черный-черный mercedes-benz x-class x 350 d 4matic at7 2018
Тест драйв
04 января 2020

Mercedes-Benz X-Class
"И черный-черный Mercedes-Benz X-Class…"
Volvo S60 - volvo s60 и volvo v60 cross country 2019 признаки породы
Тест драйв
31 декабря 2019

Volvo S60
"Признаки породы"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 портрет на фоне
Автопутешествия
14 декабря 2019

Mitsubishi L200
"Портрет на фоне"

Написано новостей:

2 4 9 8 9