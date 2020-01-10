Электромобиль Bentley: ждать минимум лет пять

Генеральный директор Bentley Адриан Холлмарк поделился перспективами выпуска электромобилей

В интервью с Automotive News Europe топ-менеджер заявил, что премьера первого электрического Bentley состоится самое раннее в 2025 году, причём британская марка намерена создать принципиально новую модель, а не переводить на электротягу существующие. Холлмарк намекнул, что первый электрический Bentley может разделить архитектуру PPE с Porsche Taycan и Audi e-tron GT, но воздержался от подробностей.

Правда, Холлмарк раскрыл несколько технических деталей, например, что по габаритам электрический Bentley может быть чуть компактнее текущих моделей, однако салон электрокара «сохранит размеры и будет соответствовать стандартам бренда». Кроме того уже заявлено, что что в Bentley попытается использовать твердотельные батареи вместо обычных аккумуляторов, поскольку такая технология позволит сэкономить до 30 процентов массы, не потеряв в ёмкости.