Отмечаем юбилей концептом

Bentley к своему вековому юбилею разработала 1340-сильный концепт-кар с автопилотом и цифровым ассистентом в салоне

Концепт-кар EXP 100 GT призван дать представление о сверхроскошном автомобиле класса Gran Tourer образца 2035 года. Длина автомобиля, построенного из карбона и алюминия, составила 5,8 м, а ширина — 2,4 метра. Интересно, что, несмотря на использование легких материалов, масса огромного концепта равна 1900 килограммам. Отличительной внешней чертой стала массивная радиаторная решетка, разделенная напополам медной полосой, и также конические головные фары.

Предполагается, что в 2035 году мы все перейдем на электромобили, и концепт Bentley полностью соответствует этой тенденции. EXP 100 GT приводится в движение четырьмя электрическими двигателями, в сумме способными выдавать от 800 до 1340 л. с. и 1500 Н•м крутящего момента. Автомобиль ускоряется с места до первой «сотни» за 2,5 сек., а его максимальная скорость составляет 300 км в час. Без подзарядки концепт может проехать до 700 км, а пополнить запас аккумуляторов на 80% можно всего за 15 минут.