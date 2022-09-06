Представлен самый мощный Bentley Flying Spur

Компания Bentley представила самую драйверскую версию седана Flying Spur с обозначением Speed. Теперь представительский седан можно, по-настоящему, считать очень мощной машиной.

Разумеется, самое главное здесь – это мотор. Под капотом располагается мощный 12-цилиндровый двигатель с отдачей в 635 лошадиных сил, что на 85 «лошадей» больше, чем у Flying Spur S, который до сегодняшнего дня считался самым мощным в линейке. Двигатель работает с восьмиступенчатым «роботом» ZF и системой полного привода, распределяющим тягу по осям в зависимости от режима настроек.

В комплектацию Flying Spur Speed войдут также полноуправляемое шасси и активные стабилизаторы поперечной устойчивости. До 100 км/ч новинка ускорится менее чем за четыре секунды, а максимальная скорость нового Bentley превышает отметку в 330 километров в час.