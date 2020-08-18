В Bentley собираются поддерживать разработку бюджетных моторов

Будущий электромобиль Bentley получит интегрированную электрическую силовую установку на постоянных магнитах без редкоземельных элементов, что разительно снизит ее стоимость

В рамках инновационного британского проекта OCTOPUS, который получил государственное финансирование, инженеры на протяжении полутора лет разрабатывают интегрированную электрическую силовую установку. Главной её особенностью станет отсутствие в конструкции редкоземельных элементов (в частности, неодима и самария) и медных обмоток, что, во-первых, существенно снизит себестоимость электромотора, а во-вторых, значительно повысит степень его переработки по окончании срока службы.

Известно, что Bentley поучаствует в создании бюджетного электромотора: британская люксовая марка намерена воплотить идеи проекта OCTOPUS в своём первом электромобиле, премьера которого состоится в 2026 году. Ранее предполагалось, что электрический Bentley будет построен на немецкой платформе Premium Platform Electric совместной разработки Audi и Porsche.