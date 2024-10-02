В Mulliner сделали роскошные версии Bentley Continental GT и Flying Spur

Ателье Mulliner показало роскошные версии моделей купе и кабриолета Bentley Continental GT и седана Flying Spur. Всем подключаемым гибридам доработали внешность, оснащение и материалы отделки

Главным отличительным атрибутом роскошных версий стала новая решетка радиатора с ромбовидным рисунком под названием Floating Diamond. Воздухозаборники, пороги, оконные рамки и патрубки выхлопной системы получили хромированные накладки. Корпуса зеркал выполнены в серебристом цвете Satin Silver. Оснащение включает темно-серые или черные 22-дюймовые колесные диски с отличительными знаками Bentley Mulliner.

Внутри установлены новые сиденья с ромбовидным рисунком и вышивкой Mulliner на подголовниках. Передние кресла получили функцию регулирования осанки и автоматического регулирования подогрева/вентиляции. Кроме этого, климат-контроль на всех моделях теперь обладает ионизацией воздуха и новой системой фильтрации воздуха. Качество уровня воздуха будет выводиться на экран информационно-развлекательной системой, которая также получила новую графику. Покупателям предложат комбинацию отделочных материалов из трех разных цветов.