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7 мар 2023

Взгляните на «неофициальный» Bentley

Взгляните на «неофициальный» Bentley

Перед вами Bentley Coupe Sport – шикарное двухдверное купе, которое является апологетом роскоши. Загвоздка в том, что к самой марке эта модель не имеет никакого отношения. Это кастомный проект, который выполнен специалистами ателье Ares Modena

В основе купе лежит седан Mulsane. В рамках конверсии специалисты Ares Modena полностью перекраивают кузов – удаляют задние двери и удлиняют передние; меняют угол наклона крыши и стоек; устанавливают новое остекление. Все детали изготавливаются из алюминия и углепластика. Ателье предлагает также широкий выбор материалов для индивидуализации отделки интерьера.

Техническую же часть оставляют без изменений. Купе сохраняет штатный 6,75-литровый двигатель, развивающий 512 л.с. и 1020 Нм, в сочетании с восьмидиапазонным «автоматом».

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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