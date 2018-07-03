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3 июл 2018

Brilliance представила кроссовер на узлах BMW

Brilliance представила кроссовер на узлах BMW
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Brilliance плотно сотрудничает с BMW: баварские модели выпускаются на СП между этими двумя компаниями. Поэтому немцы обычно закрывают глаза на копирование китайцами их моделей. Например, кроссовер V5 внешне вылитый BMW X1 первого поколения.

Но новый флагманский кроссовер Brilliance V7 построен по другому рецепту. У него самобытная внешность (хотя критики найдут сходство с BMW X3), а вот по технической части китайцам помогали немцы. Так машина базируется на новой платформе М8Х, которая была разработана совместно с BMW.

Под капотом у кроссовера лицензионный 4-цилиндровый турбодвигатель BMW семейства N16 объемом 1,6 литра (204 л.с.). Для Brilliance V7 доступны как механическая коробка передач, так и роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями производства Getrag. Привод, как и у остальных моделей Brilliance исключительно передний.

Кроссовер длиной 4702 мм (колесная база равна 2770 мм) будет доступен на китайском рынке как в пяти-, так и семиместном исполнении. Оснащение довольно богатое. Здесь есть кожаный салон, 2-зонный климат-контроль, мультимедийная система с огромным вертикально ориентированным экраном, круиз-контроль, обогрев сидений, система кругового видеообзора, проекционный экран, панорамная крыша и системы контроля объектов в «мертвых» зонах и экстренного торможения перед препятствием.

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При написании новости использовалась информация:
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