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1 фев 2024

Анонсирован новый Bugatti и его покажут уже в этом году

Анонсирован новый Bugatti и его покажут уже в этом году
Автор фото: фирма-производитель

Компания Bugatti поделилась некоторыми подробностями о своем будущем гиперкаре. Пока название не известно, но его обещают показать уже в 2024 году

Работа над образом гиперкара ведется с 2021 года, и как утверждает главный дизайнер компании Фрэнк Хейл, облик автомобиля будет “еще более вызывающий”, чем у Mistral. Также отмечается, что новая модель получит невиданный ранее функционал и “максимально электрифицированную” трансмиссию.  

Из подтвержденной информации - автомобиль получит гибридную силовую установку, в основу которой ляжет новый двигатель. Монструозный 8,0-литровый W16 с четырьмя турбинами уходит в прошлое, а на его смену придет, как многие предполагают, 8,3-литровый V16 от Cosworth. Существует мнение, что это может быть более компактный вариант, как на Lamborghini Revuelto (V12).

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