Bugatti Mistral стал самым быстрым автомобилем без крыши

Bugatti Mistral установил новый рекорд скорости, став самым быстрым серийным автомобилем без крыши. Родстер смог разогнаться до 453,835 км/ч (282 миль в час)

В заезде участвовал эксклюзивный черно-оранжевый Mistral, который принадлежит одному из клиентов марки Bugatti. Отмечается, что автомобиль обошелся владельцу в 14 000 000 евро. Установка рекорда скорости проходила на полигоне ATP Automotive Testing в Папенбурге, Германия. За рулем был пилот Bugatti Энди Уоллес. Рекорд зафиксирован и подтвержден немецкой организаций SGS-TÜV.

Напомним, что Bugatti Mistral оснащен 8,0-литровым W16 с четырьмя турбонаддувами. Мощность агрегата составляет 1578 л.с. Заявленный разгон до “сотни” - 2,4 с. Mistral является соплатформенником модели Chiron, но отличается иным кузовом с открытым верхом и рядом дизайнерских решений.