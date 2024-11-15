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15 ноя 2024

Bugatti Mistral стал самым быстрым автомобилем без крыши

Bugatti Mistral стал самым быстрым автомобилем без крыши

Bugatti Mistral установил новый рекорд скорости, став самым быстрым серийным автомобилем без крыши. Родстер смог разогнаться до 453,835 км/ч (282 миль в час)

В заезде участвовал эксклюзивный черно-оранжевый Mistral, который принадлежит одному из клиентов марки Bugatti. Отмечается, что автомобиль обошелся владельцу в 14 000 000 евро. Установка рекорда скорости проходила на полигоне ATP Automotive Testing в Папенбурге, Германия. За рулем был пилот Bugatti Энди Уоллес. Рекорд зафиксирован и подтвержден немецкой организаций SGS-TÜV.

Напомним, что Bugatti Mistral оснащен 8,0-литровым W16 с четырьмя турбонаддувами. Мощность агрегата составляет 1578 л.с. Заявленный разгон до “сотни” - 2,4 с. Mistral является соплатформенником модели Chiron, но отличается иным кузовом с открытым верхом и рядом дизайнерских решений. 

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

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