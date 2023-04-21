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21 апр 2023

Bugatti начинает рассекречивать свой новый гиперкар

Bugatti начинает рассекречивать свой новый гиперкар
Автор фото: фирма-производитель

Компания Bugatti обнародовала первые изображения своего мощнейшего серийного гиперкара — Bolide

Надо сказать, что машина уже успела дебютировать в стадии прототипа  еще два года назад, но серийная машина будет несколько отличаться от него. Во-первых, изменится внешность – на машине применят большое количество элементов из углепластика. Во-вторых, серийная версия получит дефорсированный двигатель – если W16 развивал на прототипе 1850 лошадиных сил, то на «товарном» спорткаре отдача будет составлять лишь 1600 лошадиных сил.

Любопытный факт – все сорок машин (а именно таким будет тираж) уже раскуплены клиентами, причем стоимость Bolide начинается с отметки в четыре миллиона евро и это не предельная цифра.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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