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30 июн 2022

Финальные экземпляры Bugatti Chiron отделали золотом.

Финальные экземпляры Bugatti Chiron отделали золотом.

Жизненный цикл этого легендарного спорткара подходит к концу, в честь этого события Bugatti выпустила особую версию Chiron с уникальной отделкой.

Собственно, уникальность заключается в 24-каратном золоте, которым покрыты молдинги, решетка радиатора и логотипы. Надо сказать, что работа с золотом была крайне кропотливой - этот металл мягкий и к наружному декорированию поверхностей практически не подходит - очень легко деформировать. Впрочем, дизайнеры Bugatti пошли на хитрость.

Итак, сперва на поверхность наносится никель, который обеспечивает антикоррозийную стойкость. Далее поверхность покрывают тонким слоем золота в три микрона. В самом конце происходит полировка до зеркального блеска. Самое интересное - все работы осуществляются вручную, а на каждую деталь уходит по десять часов.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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