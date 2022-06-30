Финальные экземпляры Bugatti Chiron отделали золотом.

Жизненный цикл этого легендарного спорткара подходит к концу, в честь этого события Bugatti выпустила особую версию Chiron с уникальной отделкой.

Собственно, уникальность заключается в 24-каратном золоте, которым покрыты молдинги, решетка радиатора и логотипы. Надо сказать, что работа с золотом была крайне кропотливой - этот металл мягкий и к наружному декорированию поверхностей практически не подходит - очень легко деформировать. Впрочем, дизайнеры Bugatti пошли на хитрость.



Итак, сперва на поверхность наносится никель, который обеспечивает антикоррозийную стойкость. Далее поверхность покрывают тонким слоем золота в три микрона. В самом конце происходит полировка до зеркального блеска. Самое интересное - все работы осуществляются вручную, а на каждую деталь уходит по десять часов.