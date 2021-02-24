Bugatti передадут хорватам?

Осенью прошлого года появилась информация о том, что Volkswagen, ради реструктуризации своего бизнеса, собирается продать подразделение Bugatti, но не кому-нибудь, а хорватскому производителю электрокаров Rimac

Возможный сценарий сделки выглядел таким образом - Bugatti полностью отходит хорватам, но те взамен, увеличивают долю Porsche в своей компании. Напомним, что с 2018 года немецкой марке принадлежит около шестнадцати процентов акций. К сожалению, с конца прошлого года никаких вестей по возможному исходу событий не поступало.

Однако несколько дней назад в Volkswagen выступили с официальным заявлением. Представители компании рассказали, что решение о судьбе Bugatti пока не принято. В то же время в компании обмолвились о том, что Rimac может стать достойным покупателем, так как обе компании технологически подходят друг другу.