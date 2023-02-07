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7 фев 2023

Bugatti представила очень дорогие очки

Bugatti представила очень дорогие очки
Автор фото: фирма-производитель

Практически у каждого производителя спорткаров есть фирменная линейка аксессуаров  - одежда, органайзеры, велосипеды и т.д. Все это стоит приличных денег, случаются и своеобразные рекорды

К примеру, компания Bugatti недавно представила свои фирменные солнцезащитные очки.  Стоить они будут от 1,3 до 15 тысяч долларов, то есть за их цену можно купить обычную машину бюджетного класса.

За что просят такие деньги? Во-первых, это эксклюзив - всего будет сделано 37 пар. Во-вторых, их дизайн разработан  Ларри Сэндсом, который провёл в индустрии моды 60 лет. За свою карьеру он разработал очки для множества модных домов, включая Versace и Yves Saint Laurent.  В третьих -  в конструкции оправы активно применяется золото, платина и другие драгоценные металлы.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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