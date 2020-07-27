Bugatti разработал очень дорогой детский автомобиль

Детский автомобиль Bugatti Baby II оснащается электромотором и может разогнаться до 70 километров в час

Компания Bugatti представила детский автомобиль под названием Baby II. Тираж машины ограничен 500 экземплярами, а начальная ее стоимость находится на отметке в 30 тысяч евро, что сравнимо со стоимостью неплохого Мерседеса. Дизайн новинки напоминает модель Baby, которая была построена 1920-х годах и представляла собой уменьшенную копию Type 35.

Автомобиль предназначается для детей в возрасте от 14 лет. Всего клиентам предлагается четыре версии машины. Базовая модификация может разгоняться до 20 км/ч и оснащается электромотором мощность 1,3 лошадиные силы.

Более мощная версия Baby II называется Expert и комплектуется электродвигателем с отдачей 5,4 лошадиных сил. Максимальная скорость — 45 км в час. Версия Vitesse оснащается корпусом из карбона и и мотором мощностью 13,4 лошадиных сил. Разгоняется такой автомобиль до 70 км в час. Топовая модификация Pur Sang получила такую же силовую установку, но отличается алюминиевым корпусом ручной сборки.