Bugatti разработала особый чехол для винных бутылок

Автомобильные компании производят не только машины, но и целую россыпь фирменных аксессуаров – обложки для документов, ежедневники и т.д. Впрочем, и здесь встречаются необычные вещи

К примеру, компания Bugatti недавно анонсировала фирменный футляр для винных бутылок, который выполнен в стиле кузовов спорткаров. Сhiron, Divo, Mistral или Bolide.

Сообщается, что у клиента есть широкая возможность персонификации, как при выборе оригинальной машины. К примеру, подставку можно выполнить из углепластика, а в качестве цвета взять ровно ту краску, которой красят спорткар.

Внутри футляр будет отделан высококачественной кожей, оттенок которой клиент также сможет выбрать по собственному желанию.

