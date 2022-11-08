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8 ноя 2022

Bugatti разработала особый чехол для винных бутылок

Bugatti разработала особый чехол для винных бутылок
Автор фото: фирма-производитель

Автомобильные компании производят не только машины, но и целую россыпь фирменных аксессуаров – обложки для документов, ежедневники и т.д. Впрочем, и здесь встречаются необычные вещи

К примеру, компания Bugatti недавно анонсировала фирменный футляр для винных бутылок, который выполнен в стиле кузовов спорткаров. Сhiron, Divo, Mistral или Bolide.

Сообщается, что у клиента есть широкая возможность персонификации, как при выборе оригинальной машины. К примеру, подставку можно выполнить из углепластика, а в качестве цвета взять ровно ту краску, которой красят спорткар.

Внутри футляр будет отделан высококачественной кожей, оттенок которой клиент также сможет выбрать по собственному желанию.
 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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