Bugatti все делает по своему

Bugatti отказывается принимать заказы на эксклюзивные модели. Автопроизводитель хочет быть уверенным, что каждый особый проект вписывается в стратегию марки

Французская компания не позволит своим клиентам решать, каким будет следующий уникальный проект Bugatti, будь то единственная в своем роде версия или лимитированная модель. Это представители бренда подчеркнули после недавней премьеры гиперкара Centodieci на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич.

Глава спецпроектов Пьер Роммельфанже пояснил: "Просто собрать одну концептуальную машину и передать ее клиенту было бы слишком безответственно". Bugatti не хочет продавать лимитированные автомобили просто какому-то фанату. Любопытно, однако, команда особых проектов Bugatti регулярно общается с клиентами, что позволяет получить обратную связь и иногда использовать идеи для вдохновения, но окончательное решение по спецверсиям компания будет принимать исключительно самостоятельно.