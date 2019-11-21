Bugatti встает на сторону тьмы

По всей вероятности, компания категорически не хочет идти к свету. Во всяком случае, официальная позиция звучит так: компания не планирует отказываться от ДВС в течение десяти лет

Выступая на автосалоне в Лос-Анджелесе, глава марки, Стефан Винкельманн подчеркнул, что Bugatti останется верна бензиновым двигателям до момента, пока они не будут законодательно запрещены. По мнению босса Bugatti, ДВС — до сих пор «наиболее передовой способ питания автомобиля». В тоже время Винкельманн не сомневается, что когда Bugatti на электротяге поступит в продажу, «это будет лучший электромобиль на рынке».

Несмотря на приверженность ДВС, компания Bugatti осознаёт экологические риски и намерена сократить выбросы углекислого газа. Чтобы скомпенсировать влияние на окружающую среду от своих машин, Bugatti будет сажать ежегодно 4000 деревьев, а завод марки перейдёт на использование альтернативные источники энергии.