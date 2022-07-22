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22 июл 2022

Эпоха Bugatti Chiron подошла к концу

Эпоха Bugatti Chiron подошла к концу
Автор фото: фирма-производитель
Последний экземпляр Bugatti Chiron Super Sport  был передан владельцу. С ним завершилось производство самого быстрого Bugatti, который установил не один десяток рекордов.
Надо сказать, что мы сейчас говорим не об обычном "Широне", а о версии Super Sport 300+. Эту модель анонсировали в 2019 году, а презентация сопровождалась комментариями о том, что новинка по своим параметрам максимально близка к гоночному прототипу, на котором был установлен мировой рекорд скорости среди серийных спорткаров - 491 километр в час.
 
Отметим, что в движение гиперкар приводит восьмилитровый W16 с четырьмя турбокомпрессорами, форсированный с 1500 до 1600 лошадиных сил. Максимальная скорость серийного варианта ограничена на уровне 442 километра в час.

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