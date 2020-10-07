Автомобильный портал Motorpage
7 окт 2020

Компания Bugatti остановила разработку нового гиперкара

Компания Bugatti остановила разработку нового гиперкара

Компания Bugatti заморозила разработку ещё одного гиперкара, который планировалось выпускать вместе с Chiron. Об этом заявил агентству Bloomberg глава фирмы Стефан Винкель-манн

Официальная позиция – коронавирус, однако, есть мнения, что этот отказ связан с ожиданием итогового решения по продаже самой компании. Правда, руководитель Bugatti отказался говорить о перспективах смены владельца: ранее сообщалось, что концерн Volkswagen может передать контроль над маркой хорватской фирме Rimac в обмен на часть акций.

Однако Винкельманн отметил, что, несмотря на все ограничения, связанные с коронавирусом, нынешний год может стать для Bugatti рекордным по продажам. По его словам, все автомобили, запланированные к производству в 2020-м, и 70–80% тиража 2021 года уже имеют своих владельцев.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Volkswagen Group одобрил продажу бренда Bugatti

17 сентября 2020
Bugatti Baby II

Bugatti разработал очень дорогой детский автомобиль

27 июля 2020

Bugatti отложит выпуск «доступной» модели из-за кризиса

22 июля 2020

Кондиционеры в Bugatti избыточны для автомобилей

15 июля 2020

В Bugatti объяснили причины отказа от седанов

21 февраля 2020

В Bugatti не собираются отказываться от мощных моторов

30 января 2020

 Новости Bugatti

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA K5 - ria k5 2021 почему нам захотелось сравнить kia k5 с альпинистом Тест драйв
07 октября 2020

KIA K5
"Почему нам захотелось сравнить KIA K5 с альпинистом"
Hyundai Genesis G90 - hyundai genesis g90 2019 осознание через принятие
Тест драйв
05 октября 2020

Hyundai Genesis G90
"Осознание через принятие"
Porsche Cayenne Coupe - porsche cayenne turbo s e-hybrid coupe 2020 гибридный воин
Тест драйв
02 октября 2020

Porsche Cayenne Coupe
"Гибридный воин "
Audi A8, Lexus LS - сравнительный тест audi a8 l 55 tfsi quattro 2018 и lexus ls 500 awd luxury+ 2018 кто в доме хозяин?
Сравнительный тест
16 сентября 2020

Audi A8, Lexus LS
"Кто в доме хозяин?"

Написано новостей:

2 6 8 1 8