Компания Bugatti остановила разработку нового гиперкара

Компания Bugatti заморозила разработку ещё одного гиперкара, который планировалось выпускать вместе с Chiron. Об этом заявил агентству Bloomberg глава фирмы Стефан Винкель-манн

Официальная позиция – коронавирус, однако, есть мнения, что этот отказ связан с ожиданием итогового решения по продаже самой компании. Правда, руководитель Bugatti отказался говорить о перспективах смены владельца: ранее сообщалось, что концерн Volkswagen может передать контроль над маркой хорватской фирме Rimac в обмен на часть акций.

Однако Винкельманн отметил, что, несмотря на все ограничения, связанные с коронавирусом, нынешний год может стать для Bugatti рекордным по продажам. По его словам, все автомобили, запланированные к производству в 2020-м, и 70–80% тиража 2021 года уже имеют своих владельцев.