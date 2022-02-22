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22 фев 2022

Почему Volkswagen вывел Bugatti из под своего контроля - причины известны.

Почему Volkswagen вывел Bugatti из под своего контроля - причины известны.
Автор фото: фирма-производитель

Как известно, в прошлом году концерн Volkswagen вывел компанию Bugatti в отдельную структуру, создав совместное предприятие с хорватским производителем электрокаров Rimac. Многие в тот момент задались вопросом, зачем Volkswagen, фактически, избавился от Bugatti, подразделения, которое было одним из прибыльных

Ответ на этот вопрос недавно дал сам Матe Римак - основатель компании Rimac. Оказалось, что решение немецкого концерна было продиктовано финансами. Дело в том, что все модели марки, начиная с вышедшего в 2005 году Veyron, оснащаются бензиновым двигателем W16. Тот, по сути, является парой совмещенных VR8, полученных путем прибавления двух цилиндров к традиционному фольксвагеновскому VR6. Таким образом, в своей «базе» W16 уходит корнями к началу 90-х.

Рано или поздно эти силове установки придется модифицировать, но Volkswagen уже направил все силы на разработку эелектрокаров, учитывая "зеленую программу" большинства мировых правительств. К сожалению, практически все электрокары Volkswagen- массовые модели. У Rimac же большой опыт в постройке спорткаров, которым компания и будет делиться с Bugatti.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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